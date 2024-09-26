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الرياضة

رسميا.. اتحاد العاصمة يستقبل بملعب “نيلسون مونديلا” مؤقتاً

بقلم فيصل زيان بوزيان
رسميا.. اتحاد العاصمة يستقبل بملعب “نيلسون مونديلا” مؤقتاً
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أعلن نادي اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، أنه سيستقبل منافسيه في الرابطة المحترفة، بملعب “نيلسون مونديلا”، بصفة مؤقتة.

وحسب ما أوضحه بيان إدارة “سوسطارة”، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فإن الفريق سيستقبل منافسيه في الجولتين الأولى والثالثة، اتحاد بسكرة و مولودية البيض، في الثاني والسادس من أكتوبر الداخل، بملعب نيلسون مونديلا.

وأكدت إدارة النادي العاصمي أن الفريق سيعود لاستقبال منافسيه بملعب 5 جويلية الأولمبي. بعد نهاية الأشغال الجارية فيه.

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