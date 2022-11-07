رسميا.. اتحاد العاصمة يُعلن تسوية قضية لافان

أعلنت أمسية اليوم الإثنين، إدارة فريق اتحاد العاصمة تسوية قضية المُدرب الفرنسي السابق لسوسطارة، دينيس لافان.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بيانا رسميا بعنوان “تسوية قضية المدرب لافان”.

كما جاء في البيان:”تعلم إدارة إتحاد العاصمة الرأي العام أنها قامت بتسوية قضية المدرب لافان من خلال تسديد كامل مستحقاته المالية التي طالب بها عن طريق “الفيفا””.