رسميا.. اتحاد العاصمة يُعلن تسوية قضية لافان
بقلم حواز عبد النور
أعلنت أمسية اليوم الإثنين، إدارة فريق اتحاد العاصمة تسوية قضية المُدرب الفرنسي السابق لسوسطارة، دينيس لافان.
حيث نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بيانا رسميا بعنوان “تسوية قضية المدرب لافان”.
كما جاء في البيان:”تعلم إدارة إتحاد العاصمة الرأي العام أنها قامت بتسوية قضية المدرب لافان من خلال تسديد كامل مستحقاته المالية التي طالب بها عن طريق “الفيفا””.
وأضاف البيان:”تعتبر إدارة الاتحاد أن القضية من “الماضي” وتم طي هذا الملف نهائيا بعد تحويل الأموال إلى حساب لافان في الآجال القانونية التي حددها “الفيفا” مثلما توضحه الوثائق الرسمية “أمر بالدفع””.
قبل أن يختم البيان:”تطمئن الادارة أنصار الاتحاد أن الفريق سيواصل التحضير للتحديات القادمة بصفة عادية بما في ذلك عملية الانتدابات”.
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