رسميا.. اتحاد العاصمة يُقيل لافان من منصبه

أعلن سهرة اليوم الجمعة فريق اتحاد العاصمة بصفة رسمية عن اقالة مُدربه الفرنسي “دينيس لافان” من منصبه.

قرار الاقالة جاء عقب التعادل أمسية اليوم أمام الضيف مولودية وهران دون أهداف بملعب عمر حمادي ببولوغين.

النادي العاصمي نشر منذ قليل بيانا رسميا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“فسخ عقد المدرب دينيس لافان، قررت إدارة اتحاد العاصمة إنهاء مهام المدرب الفرنسي دينيس لافان على خلفية سوء النتائج المسجلة في الأسابيع الأخيرة”.