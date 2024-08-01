رسميا.. اتصالات الجزائر الراعي الرسمي لإتحاد خنشلة

أعلنت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد خنشلة، اليوم الخميس، عن تعاقد الفريق مع اتصالات الجزائر ليكون راعي رسمي.

كما أكدت الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر الخبر، مؤكدة أنها ستكون الراعي الرسمي للفريق. بعد توقيع عقد شراكة بين الجانبين.صباح اليوم بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر بالعاصمة.

و جرت المراسيم بحضور المدير العام لاتصالات الجزائر عادل بن تومي والمدير العام للاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة وليد بوكرومة.

و تندرج هذه الشراكة حسب بيان ادارة النادي، في اطار نهج شامل يهدف الى دعم النادي في مسار تطوير و تعزيز قدراته خلال الموسم الكروي.