رسميا.. ارتفاع رسوم الفيزا وهذه الأسعار الجديدة

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من 30 ماي 2023. ستزيد رسوم التأشيرة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت السفارة أن رسوم تأشيرات العمل أو السياحة (B1 / B2) سترتفع. وغير ذلك من التأشيرات غير المستندة إلى التماس (تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار (F / J / M) من 160 دولارًا أمريكيًا إلى 185 دولارًا أمريكيًا.

كما أن الرسوم لبعض غير المهاجرين المستندة إلى التماس ستزداد تأشيرات العمال المؤقتين (فئات H و L و O و P و Q و R). من 190 دولارًا أمريكيًا إلى 205 دولارات أمريكية.

وستظل الرسوم المدفوعة قبل هذه الزيادة صالحة لمدة 365 يومًا -يضيف بيان السفارة-.

وتعكس الزيادات في رسوم NIV هذه التكلفة المتزايدة للمدخلات المرتبطة مع الخدمات. التي تقدمها الأقسام القنصلية في جميع أنحاء العالم.