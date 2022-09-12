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الرياضة

رسميا.. استئناف الدوري الإنجليزي بداية من الجولة الـ8

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. استئناف الدوري الإنجليزي بداية من الجولة الـ8
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أعلنت أمسية اليوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن استئناف الدوري بداية من الجولة الـ8.

هذا كما قررت ذات الرابطة تأجيل 3 مباريات من الجولة 8 والتي تجمع تشلسي- ليفرلول / مانشستر يونايتد- ليدز يونايتد وكذا برايتون- كريستال بالاس.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أجلت الجولة السابعة بسبب وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس.

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