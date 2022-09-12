رسميا.. استئناف الدوري الإنجليزي بداية من الجولة الـ8
بقلم حواز عبد النور
أعلنت أمسية اليوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن استئناف الدوري بداية من الجولة الـ8.
هذا كما قررت ذات الرابطة تأجيل 3 مباريات من الجولة 8 والتي تجمع تشلسي- ليفرلول / مانشستر يونايتد- ليدز يونايتد وكذا برايتون- كريستال بالاس.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أجلت الجولة السابعة بسبب وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس.
🚨عـــــــاجل | رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تعلن استئناف الدوري مع تأجيل ٣ مباريات من الجولة الثامنة وهي :
تشلسي – ليفربول
مانشستر يونايتد- ليدز يونايتد
برايتون – كريستال بالاس
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 12, 2022
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