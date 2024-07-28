رسميا .. استبعاد دريس مسعود من منافسات الجودو في أولمبياد باريس

استبعد البطل الجزائري دريس مسعود من منافسات الجودو في الألعاب الأولمبية الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام المسؤولون عن تنظيم الألعاب الأولمبية بشطب إسم البطل الجزائري من قائمة المصارعين في وزن أقل من 73 كلغ. بعد الزيادة في وزنه.

وكان يأمل دريس مسعود في خطف ميدالية في أولمبياد باريس، قبل أن يجد نفسه منذ البداية في موقف لا يحسد عليه، بعد وقوعه أمام لاعب كيان غير معترف به.

ويعتبر دريس مسعود أبرز الرياضيين الجزائريين المشاركين في اللآلعاب الأولمبية بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي أصبح عليها في الصنف العالمي، وهو الذي فاز على عدد كبير من الأبطال العرب والأفارقة.