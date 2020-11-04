رسميا.. اصابة ثلاثة لاعبين من العميد بكورونا

أعلن بصفة رسمية فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم الأربعاء اصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا المستجد.

الفريق العاصمي نشر بيان جاء فيه:”خضع صبيحة اليوم 8 عناصر من تعداد العميد إلى فحوصات ثانية PCR الخاصة بالكشف عن” كوفيد 19 ” بعد أن كانت نتائجهم أمس مشكوكا فيها”.

يؤكد طبيب العميد زيد الدين لاج أن نتائج التحاليل ظهرت إيجابية لعنصرين دون أي أعراض، بالإضافة إلى حالة واحدة بأعراض خفيفة”.

وختم البيان:”إتخذ الطاقم الطبي كافة التدابير اللازمة بخصوص العناصر التي حملت نتائج إيجابية في حين سيشارك بقية اللاعبين في المباراة الودية المنتظرة ظهر الغد”.