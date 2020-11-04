رسميا.. اصابة ثلاثة لاعبين من العميد بكورونا

الرياضة
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رسميا.. اصابة ثلاثة لاعبين من العميد بكورونا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أعلن بصفة رسمية فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم الأربعاء اصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا المستجد.

الفريق العاصمي نشر بيان جاء فيه:”خضع صبيحة اليوم 8 عناصر من تعداد العميد إلى فحوصات ثانية PCR الخاصة بالكشف عن” كوفيد 19 ” بعد أن كانت نتائجهم أمس مشكوكا فيها”.
يؤكد طبيب العميد زيد الدين لاج أن نتائج التحاليل ظهرت إيجابية لعنصرين دون أي أعراض، بالإضافة إلى حالة واحدة بأعراض خفيفة”.

وختم البيان:”إتخذ الطاقم الطبي كافة التدابير اللازمة بخصوص العناصر التي حملت نتائج إيجابية في حين سيشارك بقية اللاعبين في المباراة الودية المنتظرة ظهر الغد”.


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