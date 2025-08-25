رسميا.. اطلاق “بطاقة دفع” خاصة بأنصار الأندية الجزائرية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الاثنين، رسميا عن إصدار بطاقة دفع جديدة خاصة بأنصار الفرق الرياضية الجزائرية.

وأشارت ذات المؤسسة في بيان لها، أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تنويع باقة إصداراتها من بطاقات الدفع الإلكتروني.

مبرزة أن البطاقات ستكون مصممة حسب الطلب، وموجهة خصيصًا إلى أنصار النوادي الرياضية الجزائرية، وتحمل ألوان كل ناد ورمزيته التاريخية.

وكمرحلة أولى، أشارت مؤسسة بريد الجزائر، أن البداية ستكون بنادي مولودية الجزائر. حيث ستتيح البطاقة لأنصار النادي العريق الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الرقمية.

مؤكدة في المقابل، أنه سيتم الشروع خلال الأسابيع المقبلة في إصدار هذه البطاقة، مع إتاحة إمكانية استبدال البطاقة الكلاسيكية.

على أن يتم في الآجال القريبة تزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمزايا. والخدمات المرافقة للبطاقة تمهيدا لتوسيع المبادرة لاحقا لتشمل أنصار مختلف النوادي الرياضية الوطنية.