رسميا.. اعتماد المجلس الوطني للصحفيين ونقابة الصيادلة كمنظمات عمالية

سلم وزير العمل، تيجاني حسان هدام، اليوم الإثنين، وصولات تسجيل التصريح لتأسيس ثلاث منظمات نقابية للعمال.

وحسب ما نشرته وزارة العمل، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فقد تمّ تسليم وصل التّسجيل لكل من المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين.

بالإضافة للنقابة الوطنية المستقلة لأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد يوم 03 أفريل 2019، بخصوص دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل، والمتعلقة بتأسيس منظمات نقابية والبت فيها.

وذكّرت وزارة العمل، بأن مصالحها تبقى مفتوحة أمام ممثلي المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل، للإجابة عن انشغالاتهم في هذا الصدد.