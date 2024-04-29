رسميا.. افتتاح الخط البحري “سكيكدة-جينوفا الإيطالية”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، افتتاح الخط الذي سيربط ميناء مدينة سكيكدة بشرق الوطن، بميناء جينوفا شمال إيطاليا.

وجاء في البيان:”يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إعلام السيدات و السادة المسافرين الكرام أن خط سكيكدة_ جينوفا_ سكيكدة بات تحت تصرفهم”.

كما أنه بإمكان الراغبين في السفر على هذا الخط حجز تذاكرهم إلكترونيا عبر الموقع التالي: https://afs.algerieferries.dz . يضيف المصدر نفسه.