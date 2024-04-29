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رسميا.. افتتاح الخط البحري “سكيكدة-جينوفا الإيطالية”

بقلم خالد زوبيري
رسميا.. افتتاح الخط البحري “سكيكدة-جينوفا الإيطالية”
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، افتتاح الخط الذي سيربط ميناء مدينة سكيكدة بشرق الوطن، بميناء جينوفا شمال إيطاليا.

وجاء في البيان:”يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إعلام السيدات و السادة المسافرين الكرام أن خط سكيكدة_ جينوفا_ سكيكدة بات تحت تصرفهم”.

كما أنه بإمكان الراغبين في السفر على هذا الخط حجز تذاكرهم إلكترونيا عبر الموقع التالي: https://afs.algerieferries.dz . يضيف المصدر نفسه.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ycfwt
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