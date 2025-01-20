رسميا.. الألماني جوزيف زينباور مدربا لشبيبة القبائل

قام الطاقم الإداري والفني لنادي شبيبة القبائل بزيارة الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس شوقي بوخزاني برفقة المدرب الألماني جوزيف زينباور.

وقام بذات الزيارة كل من الهادي ولد علي رئيس مجلس الإدارة وحكيم مدان المدير العام للنادي و كريم دودان مناجير النادي برفقة المدرب الجديد جوزيف زينباور الذي رسّم التحاقه، اليوم الإثنين، وقدم لوسائل الإعلام المحلية.

ورحب شوقي بوخزاني بالمدرب الجديد لـ “الكناري” مشددا على أهمية الاستقرار والعامل الجاد لتحقيق نتائج تليق بسمعة النادي القبائلي.

إلى جانب ذلك، أكد بوخزاني على التزام مؤسسة موبيليس بدعم النادي و توفير الظروف والإمكانيات الملائمة الضرورية لتحقيق أهداف النادي والاستجابة لتطلعات الجماهير.

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