رسميا.. الأهلي السعودي يضم نجم روما

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس، عن ضم اللاعب روجي إيبانيز قادما من نادي روما الإيطالي.

ويمتد عقد اللاعب البرازيلي إيبانيز لأربعة مواسم وإلى غاية موسم 2026/2027.

كما قالت آن مراسيم إجراء انتقال إيبانيز جرى بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي يزن الشريف العاصمة الفرنسية باريس.

وسينظم نجم الذئاب إلى الأهلي ليكون زميل جديد للثنائي الجزائري رياض بودبوز و رياض محرز.

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