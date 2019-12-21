رسميا.. الأهلي السعودي يُنهي أزمة بلايلي

تمكن نادي الأهلي السعودي، وبصفة رسمية، من حل المُشكل الذي كان عالقا فيه بسبب الدولي الجزائري يوسف بلايلي ومُستحقاته المالية.

وأكد أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للفريق، عودة الأمور الى نصابها مع اللاعب ومع الترجي التونسي الذي إستفاد من أمواله أيضا.

وكان نجم الخضر، قد أبدى إمتغاضه من عدم تحصله على رواتبه في وقتها منذ وصوله للمملكة، مما أثر عليه كثيرا.

ومن جانب آخر، قدم التوانسة شكوى رسمية لدى الفيفا، بإعتبار أن مُسيري الراقي لم يُوفوا بإلتزاماتهم المادية.

وبعيدا عن الشق المالي، نُشير بأن صانع الألعاب، سيبقى خارج المُنافسة الى غاية العام الجديد بسبب تعرضه لإصابة عضلية.