رسميا ..الأهلي المصري يعرض قندوسي للبيع

كشفت إدارة الأهلي المصري قرارها ببيع الدولي الجزائري أحمد قندوسي بشكل رسمي المعار حاليا إلى نادي سيراميكا.

وأكدت إدارة الأهلي أن التحقيقات التي جرت خلال 48 ساعة الماضي بمعرفة المستشار القانوني للنادي بخصوص تصريحات اللاعب قندوسي إلى عدم وجود أي مخالفة، و في ضوء ذلك قرر محمد رمضان اتخاذ قرار بيع اللاعب الدولي بسبب ما بدر منه.

كما كشفت عن إعادة تشكيل و هيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم.

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