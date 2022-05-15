رسميا.. الأهلي المصري يعلن عدم مُقاطعته نهائي دوري الأبطال

أعلن اليوم الأحد فريق الأهلي المصري بصفة رسمية عدم مُقاطعته نهائي منافسة كأس دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الرياضي المغربي.

نادي القرن نشر بيانا رسميا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عقب اجتماع أعضاء مجلس إدارته.

كما كشف البيان أن الأهلي مُستعد لخوض النهائي في أي ملعب كان بالقارة السمراء مع الحرص على تواجد المساواة بين الفريقين.

ويُذكر أن النجم الدولي المصري، محمد أبو تريكة، كان قد طالب من الأهلي مُقاطعة النهائي بسبب خوضه في معقل الوداد.