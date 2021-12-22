رسميا.. الأهلي المصري يُتوج بالسوبر الافريقي للمرة الثامنة في تاريخه

حقق منذ قليل فريق الأهلي المصري لقب كأس السوبر الافريقي بعد فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي.

مواجهة السوبر الافريقي جرت بملعب أحمد بن علي بالريان بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

تتويج الأهلي المصري جاء بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة واحتكام الناديين لركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي 6-5.

تقدم للرجاء في المواجهة اللاعب ياسر ابراهيم بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال13 قبل أن يُعدل للأهلي طاهر محمد في الدقيقة ال90.