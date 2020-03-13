رسميا.. الإتحاد الألماني يتراجع ويُقرر توقيف “البوندسليغا”

الرياضة
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رسميا.. الإتحاد الألماني يتراجع ويُقرر توقيف “البوندسليغا” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قرر أمسية اليوم الجمعة الإتحاد الألماني لكرة القدم بصفة رسمية توقيف الدوري الألماني إبتداءا من اليوم إلى غاية الثاني أفريل المُقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

الإتحاد الألماني كان قد أعلن في الصبيحة إجراء مباريات الجمعة، السبت والأحد قبل اتخاذ قرار جديد الأسبوع المقبل لكنه تراجع في الأمسية.

وبعد هذا القرار فإن مباريات الجولة ال26 لن تُلعب وسيكون بذلك النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” غير معني بمواجهة “فرانكفورت”.


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