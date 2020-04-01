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رسميا.. الإتحاد الأوروبي يقرر استمرار تعليق مباريات دوري الأبطال

الرياضة
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رسميا.. الإتحاد الأوروبي يقرر استمرار تعليق مباريات دوري الأبطال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قرر أمسية اليوم الأربعاء الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” استمرار تعليق مباريات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

مباريات منافسة كأس الدوري الأوروبي شهدت نفس الإجراء، حيث تم تأكيد استمرار تعليقها الى أجل غير مسمى.

الهيئة الكروية الأعلى في القارة العجوز قررت أيضا تأجيل كل مباريات المنتخبات التي كانت مقررة خلال شهر جوان القادم من بينها مباريات السيدات الى اشعار آخر.

القرارات المذكورة تم الإفصاح عنها في بيان رسمي نشره موقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد اجتماع اعضاءه عبر الفيديو اليوم الأربعاء.


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