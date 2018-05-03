رسميا.. الإتحاد الإنجليزي ينهي موسم سليماني

أصدر الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراره بإيقاف الدولي الجزائري إسلام سليماني، لنهاية الموسم، إثراعتدائه على لاعب ويست بروميتش.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قرار الإتحاد الإنجليزي، القاضي بإيقاف إسلام سليماني، لثلاثة مباريات، بتهمة تعمد الإعتداء على لاعب منافس.

وعاد الإتحاد الإنجليزي في قراره هذا، لمتابعة لقطة إعتداء سليماني، على لاعب ويست بروميتش، كريك داوسن، عبر فيديو اللقاء الذي جمع الفريقين.

وبهذا وضع الإتحاد الإنجليزي، حدا لموسم مهاجم الخضر، رفقة ناديه نيوكاسل يونايتد، قبل ثلاثة جولات من ختام البريمرليغ.

يذكر أن إسلام سليماني، لعب 131 دقيقة فقط مع نادي نيوكاسل، الذي انضم إليه الميركاتو الشتوي المنصرم على شكل إعارة، قادما من ليستر سيتي.