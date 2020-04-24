رسميا.. الإتحاد الهولندي ينهي موسم درفلو !!

قرر بصفة رسمية اليوم الجمعة الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء الدوري الهولندي لموسم 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد الهولندي أصدر بيانا رسميا كشف فيه أن القرار يأتي عقب تمديد الحكومة الهولندية لحالة الطوارئ إلى غاية الفاتح سبتمبر المقبل.

وأكد بيان الاتحاد الهولندي، أن الموسم الحالي لن يشهد تتويج أي فريق باللقب، ولن يوجد هابطين، بالإضافة لعدم صعود أي فريق من الدرجة الثانية.

وبهذا القرار يكون موسم النجم الدولي الجزائري أسامة درفلو قد انتهى بما أنه ينشط مع فريق “في في في فينلو” الهولندي.