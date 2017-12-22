رسميا..”الإمبراطور” مدربا لـ “فيغولي”

أعلن نادي غلطة سراي التركي، تعيين “فاتح تريم” مدربا للفريق خلفا للمقال “إيغور تودور”، هو المدرب الذي كانت تريده جماهير الفريق التركي.

فاتح تريم الملقب بـ “الإمبراطور” في تركيا، سيعتمد وبشكل كبير على “فيغولي” خاصة أن هذا الأخير يلعب بحرارة كبيرة.

فمعروف على المدرب التركي حبه لهذا النوع من اللاعبين، خاصة وأنه مدرب شغوف لكرة القدم.

وقد عبرت جماهير “غلطة سراي” عن سعادتها لتولي “تريم” تدريب الفريق على أمل أن يحققوا لقب البطولة في نهاية الموسم.

وترى الصحافة التركية أن “تريم” سيعيد الروح للاعبين وسيطوّرهم كثيرا كما أنه معروف بصرامته الكبيرة.