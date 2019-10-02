رسميا..الإنابات القضائية في فضيحة الكوكايين تعود للجزائر

راسل مكتب قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد هيئة دفاع المتهمين في قضية الكوكايين للإطلاع على الإنابات القضائية.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهاراونلاين”نقلا عن مصادرمقربة من هيئة دفاع المتهمين فإن السلطات القضائية بإسبانيا و البرازيل قد ردت على الإنابات القضائية.

وتخص الإنابات القضائية مراسلات لقاضي التحقيق المكلف بقضية الكوكايين لقضاة تحقيق في العاصمة الإسبانية مدية فالنسيا ومدينة ساوباولو البرازيلية.

ومن المنتظرتكشف الإنابات القضائية القادمة من الخارج في إطار تمديد التحقيق القضائي عن معلومات جديدة بخصوص فضيحة الـ7 قناطير كوكايين.

كما من شأنها أن تكشف عن كل المتورطين في الشبكة الدولية التي حاولت إغراق الجزائر بـ7 قناطير كوكايين صيف 2018.