رسميا.. الاتحاد الألماني يُعلن استمرار المُدرب فليك

أعلن اليوم الأربعاء، الاتحاد الألماني لكرة القدم بصفة رسمية تجديد الثقة في مُدرب المُنتخب الأول، هانز فليك.

وذلك رغم خروج المُنتخب الألماني من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر.

حيث قال اتحاد الكرة الألماني في بيان رسمي:”هانز فليك مُستمر في منصبه حتى يورو 2024 على الأقل”.

كما أضاف، بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني:”الجميع يثق في قدرة فليك، على قيادة المانشافت لتحقيق النجاح والأهداف المطلوبة منه”.

قبل أن يختم:”فليك سيقود هذا التحدي معنا، نحن نؤمن بوجود فرصة لمنتخبنا الوطني في اليورو”.