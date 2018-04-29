عاجل

رسميا.. البارصا يُحقق لقب الدوري الإسباني

الرياضة
  • -
  • 0
رسميا.. البارصا يُحقق لقب الدوري الإسباني صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حقق برشلونة سهرة اليوم بصفة رسمية لقب الدوري الإسباني للمرة ال25 في تاريخه بعد فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا برباعية لهدفين.

وجاء تتويج البارصا في لقاء الجولة ال35 من الليغا بعد وصوله للنقطة ال86 بفارق 11 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد.

وشهد لقاء اليوم الذي إحتضنه ملعب “الريازور” تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية كاملة فيما سجل فيليب كوتينيو الهدف الأول.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital