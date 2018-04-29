رسميا.. البارصا يُحقق لقب الدوري الإسباني

حقق برشلونة سهرة اليوم بصفة رسمية لقب الدوري الإسباني للمرة ال25 في تاريخه بعد فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا برباعية لهدفين.

وجاء تتويج البارصا في لقاء الجولة ال35 من الليغا بعد وصوله للنقطة ال86 بفارق 11 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد.

وشهد لقاء اليوم الذي إحتضنه ملعب “الريازور” تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية كاملة فيما سجل فيليب كوتينيو الهدف الأول.