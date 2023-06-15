رسميا.. البنك الجزائري في موريتانيا يتحصل على الاعتماد

تحصل البنك الجزائري في موريتانيا. على الاعتماد رسميا من طرف البنك المركزي الموريتانيا. حسبما كشفه وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس.

وقال فايد خلال افتتاحه لليوم الإعلامي المنظم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”. لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، إن “البنك الجزائري في موريتانيا تحصل أمس (الأربعاء) على الرخصة. من البنك المركزي الموريتاني لمباشرة العمل”.

وبذلك يكون البنك الجزائري في موريتانيا ثاني بنك وطني يتحصل على الاعتماد في الخارج. بعد أن تم اعتماد “البنك الجزائري السنغالي” من طرف السلطات النقدية السنغالية شهر أفريل الماضي. وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها بنك جزائري خارج البلاد.

ويتم إنشاء هذين البنكين الجزائريين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي البنك الوطني الجزائري. القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى بنك الجزائر الخارجي.

علاوة على ذلك، يجري العمل على افتتاح البنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا.

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