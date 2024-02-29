رسميا.. البوسني بيتكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الوطني

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، تعاقدها مع المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، لتولي زمام أمور العارضة الفنية للمنتخب الوطني، خلفا للمدرب المُقال جمال بلماضي.

وحسب البيان الذي نشرته “الفاف” اليوم الخميس، على موقعها الرسمي، من المقرر أن يحل الناخب الوطني الجديد، بيتكوفيتش، بالجزائر، يوم الأحد، المقبل.

كما كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن فلاديمير بيتكوفيتس، سينشط يوم الإثنين المقبل، أول ندوة صحفية له.

وللإشارة، ستكون التجربة الجديدة للمدرب بيتكوفيتش مع الخضر، الأولى في القارة الإفريقية، بعد أن سبق له الإشراف على العديد من الأندية الأوروبية أبرزها سيون، لوغانو، يونغ بويز السويسرية، ولازيو الإيطالي، وبوردو الفرنسي، بالإضافة على إشرافه على تدريب المنتخب السويسري.