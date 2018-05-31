رسميا.. البوسني ميشا بازداريفيتش مدربا جديدا لإتحاد العاصمة 

عينت إدارة نادي إتحاد العاصمة، رسميا، المدرب البوسني، ميشا بازداريفيتش، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب ميلود حمدي.

وجاء تعيين ميشا بازداريفيتش، على رأس العارضة الفنية لإتحاد العاصمة، بعد توصله لإتفاق نهائي مع المدير العام للفريق، عبد الحكيم سرار.

واختار سرار، بازداريفيتش، ليكون خليفة لميلود حمدي، بالنظر لخبرته ومؤهلاته، حيث درب منتخب البوسنا، وعدة أندية كبيرة على غرار، سوشو، النجم الساحلي، والوكرة القطري

وتعول إدارة اتحاد العاصمة، على مدربها الجديد، قصد إعادة الفريق لسكة الألقاب، بينما يبقى الهدف الرئيسي لأبناء سوسطارة، التتويج بلقب إفريقي.