رسميا.. الترجي التونسي يُجدد عقد توغاي إلى غاية جوان 2027

كشف الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، عن توصله لاتفاق نهائي مع مدافعه الدولي الجزائري محمد أمين توغاي يقضي بتجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، ليبقى بموجبه في صفوف الفريق إلى غاية جوان 2027.

ويُعد توغاي من الركائز الأساسية في تشكيلة الترجي، حيث قدّم مستويات قوية منذ انضمامه إلى الفريق، وساهم في تحقيق عدة ألقاب محلية وقارية، كما نال ثقة الجهاز الفني بفضل أدائه المنتظم وصلابته الدفاعية.

وجاء قرار التجديد في إطار سعي إدارة الترجي للحفاظ على استقرار المجموعة وتعزيز صفوفها بعناصر خبرة قادرة على قيادة الفريق في المنافسات المقبلة، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا.

كما أغلقت إدارة الترجي أبواب التأويلات الأخيرة، التي ربطت اسم توغاي بنادي العين الإماراتي الذي كاد أن يخطف خدماته خلال الساعات القليلة لولا فطنة النادي التونسي.