رسميا.. الترجي التونسي يُعلن رحيل مزيان

كشف أمسية اليوم الخميس فريق الترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية عن رحيل اللاعب الجزائري عبد الرحمان مزيان.

وقال النادي التونسي عبر صفحته على “فايسبوك” أنه أتم كل إجراءات فسخ العقد، الذي كان يربطه بالمهاجم الجزائري وذلك بالتراضي بين الطرفين.

وطلب اللاعب الجزائري فسخ عقده مع النادي التونسي، بعدما تلقى عرضا مغريا من شباب المحمدية المغربي.

كما أنه مطلوب من فريقي إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الذين يُريدان التعاقد معه خلال هذا الميركاتو الصيفي.