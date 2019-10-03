رسميا.. الترجي يُحدد مدة غياب “بدران”

كشف أمسية اليوم الخميس فريق الترجي الرياضي التونسي عن مدة غياب لاعبه الدولي الجزائري “عبد القادر بدران”.

ونشر الحساب الرسمي للمكشخة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة المدافع المحوري الذي تعرض للإصابة سهرة الأربعاء.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”بعد تعرضه لإصابة سهرة أمس الأربعاء على مستوى الكاحل في مواجهة النجمة اللبناني يحتاج عبد القادر بدران ل10 أيام راحة”.