رسميا.. التشكيلة الأساسية للمُنتخب الوطني ضد مالي

يواجه سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري بداية من الساعة ال20:45 المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة المُقررة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ستُلعب بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

وكانت آخر مُباراة جمعت المنتخبين تلك التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر، حيث انتهت تلك المُباراة الودية بفوز الخضر بثلاثية لهدفين، ثلاثية الخضر سجلها آنذاك بغداد بونجاح، يوسف بلايلي من ركلة جزاء وكذا أندي دولور.

التشكيلة الأساسية: