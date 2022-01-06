رسميا.. التلفزيون العمومي يُعلن بث كل مباريات الخضر في الكان

أعلن اليوم الخميس التلفزيون الجزائري العمومي عن بث جميع مباريات المنتخب الوطني الجزائري في الكان.

الصفحة الرسمية للتلفزيون العمومي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نشرت بيانا رسميا قالت فيه.

“تضمن المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بث جميع مباريات المنتخب الوطني في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون”.

كما أضاف البيان:”هذا بالإضافة إلى حفلي ومباراتي الافتتاح والنهائي من المنافسة القارية”.