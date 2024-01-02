رسميا.. الجزائر تبدأ عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بداية الجزائر عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان الخارجية:

“تبدأ الجزائر، مع دخول هذا العام الجديد، عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وهي العهدة التي ستكرس لإعلاء صوت إفريقيا في هذا الجهاز المركزي للأمم المتحدة”

وأكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، ان الجزائر ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم.

وسيكون الدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس اولويات الجزائر خلال عهدتها بمجلس الامن.

وأضاف ان هدف الجزائر في الوقت الحالي، سيكون وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة الاطفال والنساء.

كما جدد عمار بن جامع، دعوة الوفد الجزائري والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

والانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية، تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.