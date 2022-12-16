رسميا.. الجزائر تودع ملف ترشحها لاحتضان كان 2025

أودع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، رسميا، ملف ترشح الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، في تصريح للإذاعة الوطنية: “قمنا صباح اليوم رسميا بايداع ملف ترشح الجزائر لاحتضان “كان 2025″”.

كما أضاف: “قدمنا ملف في المستوى، بدعم من الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأبدى صالح باي عبود، أمله الكبير في نيل الجزائر ثقة الكاف، لتنظيم هذه التظاهرة الكروية الكبيرة، لثاني مرة في تاريخ الجزائر، بعد “كان 1990”.