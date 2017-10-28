رسميا.. الجزائر لن تشارك في “شان 2018”

لن يشارك المنتخب الجزائري للمحليين رسميا في كأس أمم إفريقيا 2018، المقرّر إجراءها في المغرب.

فصلت “الكاف” في هوية المنتخب الذي سيشارك في كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، خلفا لمنتخب كينيا بعد سحب شرف تنظيم الدورة من بلده.

وحسب بيان للكاف سهرة أمس الجمعة، فإن منتخبا رواندا أو أثيوبيا من سيعوض كينيا، حيث سيلعب المنتخبان مباراة فاصلة بينهما ذهابا وإيابا.

وكان المنتخب الجزائري مرشحا لخلافة كينيا في هذه الدورة، وهذا بعد انسحاب المنتخب المصري الذي اختارته الكاف في البداية قبل أن يعتذر عن الحضور.