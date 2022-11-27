رسميا.. الجيل الجديد من هواتف OPPO Find X بمُعالج Snapdragon 8 Gen 2

سيكون الهاتف الذكي الرائد القادم من سلسلة هواتف OPPO Find X واحدًا من أوائل الهواتف التي يتم تشغيلها بواسطة رقاقة المعالجة Snapdragon® 8 Gen 2.

وكشفت شركة OPPO، في قمة Snapdragon لعام 2022 ، النقاب عن أحدث الإنجازات التي حققتها تقنية تتبع الأشعة المتنقلة.

وسيمكن هذا الحل الجديد المطورين من تسريع تطبيقهم لتأثيرات بصريات تتبع الأشعة فائقة الواقعية على الأجهزة المحمولة.

وقامت الشركة، بالتعاون مع شركة Qualcommand و Google، بإضافة تقنية Google Cloud Vertex AI NAS إلى الهاتف الذكي لأول مرة. مما أدى إلى تحسين كفاءة الطاقة بشكل فعال في معالجة الذكاء الاصطناعي.

واعتلت OPPO خلال انعقاد قمة Snapdragon لعام 2022 من أجل تقديم نتيجة التعاون بينها و بين شركة Qualcomm Technologies. المتمثلة في رسومات تتبع الأشعة للأجهزة المحمولة.

وتتعاون الشركتان منذ المرحلة الأولى من تطوير الجيل الجديد من البرامج. و بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها كلتا الشركتين، سيتمكن المستخدمين من تجربة ميزة تتبع الأشعة القائمة على الأجهزة المحسّنة بالكامل على رقاقة المعالجة Snapdragon® 8 Gen 2 عندما يتم إصدارها.

وكشفت OPPO أيضًا عن الإنجازات التي حققتها بفضل تعاونها مع شركة Qualcomm Technologies و شركة Google من أجل توفير ميزة Google Vertex AI Neural Architecture Search (Google NAS) على هاتف ذكي لأول مرة

حيث سيعمل الحل الجديد هذا على تعزيز كفاءة الطاقة وزمن انتقال معالجة الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة.

بصفتها شريك طويل الأمد لشركة QualcommTechnologies، أعلنت OPPO أيضًا عن استخدامها لأحدث رقاقة معالجة Snapdragon 8 Gen 2 الأساسية التي تم إطلاقها في أجهزة Find X flagship الجديدة. مما يوفر قفزة نوعية في تجارب الفيديو والألعاب والاتصال لمستخدمي الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم.

وسيكون الهاتف الذكي الرائد القادم من سلسلة هواتف OPPO Find X واحدًا من أوائل الهواتف التي يتم تشغيلها بواسطة رقاقة المعالجة Premium Snapdragon 8 Gen 2.

وصرح بيت لاو ، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي المنتجات في شركة OPPO قائلا: “قد وصل التعاون بين شركة OPPO وشركة Qualcomm Technologies إلى مرحلة جديدة. حيث قمنا بإجراء عدة أبحاث في العديد من مجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة التي ستدعم تطوير وتوفير تقنيات مبتكرة على الأجهزة المحمولة، بالاعتماد على خبرة شركة OPPO الواسعة في ما يخص رسومات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي. والقدرات القوية للهاتف الرائد الجديد المتمثلة في رقاقة المعالجة Snapdragon 8 Gen 2 و كما حققت OPPO و Qualcomm Technologies طفرة في تقنية تتبع الأشعة المتنقلة و قامت بتوفير ميزة Google NAS في الهواتف الذكية للأول مرة. كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا مع شركة Qualcomm Technologies حيث سنعيد تعريف تجربة الهاتف الذكي ونضع المزيد من التقنيات المتطورة في أيدي ملايين المستخدمين حول العالم. ”

كما صرح زياد أصغر ، نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة Qualcomm Technologies: “نحن متحمسون للتعاون مع شركة OPPO من أجل توفير تجربة تتبع الأشعة المتسارعة للأجهزة إلى ألعاب الهاتف.” التعاون بين Qualcomm Technologies و OPPO في هذا المجال يتيح لمطوري الألعاب الاستفادة بشكل كامل من خاصية تتبع الأشعة بجودة عالية على مستوى سطح المكتب و ذلك من أجل توفير أعلى دقة بصرية. وظلال مؤثرات التدرج التي تشبه الحياة الواقعية. وانعكاسات على الأسطح المنحنية والإضاءة العالمية لإطلاق تجربة لعب من المستوى الجديد على الهاتف المحمول، كل ذلك في الوقت الفعلي بمعدل إطار قابل للاستخدام. يغطي التعاون مجموعة الخدمات بأكملها، وهذه خطوة مهمة في دفع النظام البيئي للألعاب المحمولة إلى الأمام. نحن نتطلع إلى تعميق تعاوننا مع شركة OPPO، لمواصلة استكشاف إمكانيات الابتكار على الأجهزة المحمولة التي تدعمها رقاقة المعالجة Snapdragon المتميزة “.

وتقدم تقنيات OPPO وQualcomm اختراقات مميزة في مجال معالجة رسومات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي من خلال تحسينات التكنولوجيا الأساسية.

بصفتها أول شركة مصنعة للهواتف الذكية توفر حلاً مفتوح المصدر لتتبع الأشعة للهاتف المحمول، تعاونت شركة OPPO مع شركة QualcommTechnologies لإجراء تحسينات على البرامج استنادًا إلى الجيل الجديد رقاقة المعالجة Snapdragon 8 Gen 2.

وتتيح هذه التحسينات إمكانية تطبيق تقنية تتبع الأشعة الخاصة بـشركة OPPO على مشاهد الألعاب المعقدة وواسعة النطاق على الأجهزة المحمولة.

وتمكن زوار قمة Snapdragon لعام 2022 من تجربة تقنية تتبع الأشعة هذه في عروض الألعاب الحية. مما جعل OPPO الشركة المصنعة للهواتف الذكية الوحيدة في قمة Snapdragon التي تمكنت من عرض هذه التكنولوجيا على الهواتف التي تعمل برقاقة المعالجة Snapdragon 8 Gen 2 الرائدة.

ويعمل على جهاز مدعوم برقاقة المعالجة Snapdragon 8 Gen 2، مع تشغيل تأثيرات متعددة لتتبع الأشعة. مما يوفر تشغيل أفضل للألعاب المحمولة بمعدل ثابت 60 إطارًا في الثانية مع توفير حياة مثل الظلال الناعمة والانعكاسات للحصول على أعلى جودة بصرية للألعاب.

وبالمقارنة مع الجيل السابق من البرامج، ويزيد من كفاءة عرض تتبع الأشعة بمعامل 5 ويخفض عبء عمل وحدة المعالجة المركزية بنسبة 90%1.

وستمكن هذه التطورات صناعة الألعاب المحمولة من الابتعاد عن اعتمادها على استخدام محاكاة البرامج لتحقيق تأثيرات تتبع الأشعة. وبدلاً من ذلك، تقوم بتوفير إضاءة متقدمة فائقة الواقعية لمشاهد الألعاب المعقدة والواسعة النطاق على الأجهزة المحمولة.

وكانت OPPO أول شركة تصنيع هواتف ذكية تقوم بتطوير تقنية تتبع الأشعة على الأجهزة المحمولة من خلال البرامج.

ومنذ عام 2020، تعمل شركة OPPO على بناء نظام إيكولوجي منفتح على التكنولوجيا التي تجمع المبدعين ومطوري الألعاب ومنصات تطوير محركات الألعاب مع PhysRay SDK – أول حل مفتوح المصدر لتتبع الشاشات على الأجهزة المحمولة أصدرته OPPO. لتلبية الاحتياجات المختلفة للمطورين.

وواصلت شركة OPPO عملها لتحسين محرك PhysRay لتحسين التوافق بين تكوينات الأجهزة والبرامج المختلفة. يعمل حل التتبع المفتوح والملائم والمكيف و شعاع التوازن كجسر ضروري بين الأجهزة والبرامج عند تنفيذ تتبع الأشعة على الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى التعاون في تكنولوجيا تتبع الأشعة المتنقلة، تعمل شركة OPPO مع شركة Qualcomm Technologies و شركة Google من أجل تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي المستقبلية على الأجهزة المحمولة.

بموجب هذا التعاون، نجحت OPPO في دمج مكافأة قوة البرامج في Google NAS لأول مرة. من خلال التحسينات التي تم إجراؤها على خوارزميات الذكاء الاصطناعي بناءً على خصائص الرقاقة المحددة. يحقق تطبيق OPPO انخفاضًا بنسبة 27٪ في طاقة خوارزمية الكشف عن الهدف و 40٪ في زمن انتقال الحوسبة.

وستعمل هذه التحسينات معًا على تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من التدريب بكفاءة أكبر في استخدام الطاقة و ملاءمة للأجهزة في أقصر إطار زمني 2.

بالاستناد على شعار الشركة “الهام المستقبل”، تعمل OPPO مع شركة Qualcomm Technologies من أجل توفير المزيد من التقنيات المبتكرة في الأجهزة المحمولة.

وتعد جهود OPPO وQualcomm Technologies في تكنولوجيا تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي جزءًا من تعاون طويل الأمد بين الشركتين.

وظهرت رقاقة المعالجة الرائدة Snapdragon على العديد من هواتف OPPO الذكية، والتي توفر من خلالها تجربة الجيل الخامس للهاتف المحمول لمزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2022، كان الهاتف الذكي الرائد OPPOFind X5 Pro من أوائل الهواتف التي تم تشغيلها بواسطة Snapdragon 8 Gen 1. مما يوفر تجارب غير مسبوقة في مجال الاتصال والذكاء الاصطناعي والألعاب والفيديو والصوت و الحماية.

وفي وقت سابق، أصدرت OPPO العديد من الهواتف الذكية التي تتميز برقاقة المعالجة Snapdragon 5G. بما في ذلك سلسلة هواتف Find X3 و سلسلة هواتف Reno6 .

ومن خلال شعار الشركة ” الهام المستقبل”، ستستمر OPPO في التعاون بشكل مفتوح مع رواد الصناعة مثل شركة Qualcomm Technologies من أجل تقديم المزيد من التجارب المحسّنة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال التقنيات المتقدمة على الأجهزة المحمولة.

تستند البيانات إلى الاختبارات التي أجرتها OPPO في مختبراتها. قد تختلف كفاءة العرض الفعلية و عبء عمل وحدة المعالجة المركزية وأدائها وفقًا للأجهزة والسيناريوهات.

كمت تستند البيانات إلى الاختبارات التي أجرتها OPPO في مختبراتها. قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي ووقت الاستجابة بناءً على التطبيق والأجهزة المحددة.