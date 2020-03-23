رسميا: الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة لمدة 10 ايام

اعلن رئيس الجمهورية اليوم الإثنين رسميا عن الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة لمدة 10 ايام مع إمكانية تمديده ووضع الحظر التجوال .

كما قرر الرئيس تبون خلال ترأسه إجتماعا المجلس الاعلى للأمن تمديد القرار في إقليم العاصمة وكل الولايات التي شهدت حالات.

ويدخل الحجر صحي بداية من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا.

وأكد الرئيس ان حظر التجوال يكون من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا، وضع ولايةالبليدة تحت العزل الكامل لمدة 10 أيام.

بالنسة لسكان البليدة الخروج إستثنائي ويكون بترخيص مسبق تسلمه مصالح الدرك الوطني أوالأمن الوطني

ضمان توفير التموين لسكان الولاية التي يتم فيها الحجر الصحي.

كما قرر المجلس الاعلى للأمن وضع الحواجز الامنية من اجل السهر والوقوف على تطبيق هذا القرار مع منع التجمعات لأكقثر من 3 أشخاص.

غلق كل المقاهي والمحلات مهما كان نشاطها وقاعلات الحفلات بإستثناء محلات المواد الغدائية مع سحب السحل التجاري للمخالفين لهذه القرارات ويوضع في القائمة السوداء.

يسثني قرار الغلق للمحلات المخابز ومحلات المواد الغدائية والخضر والفواكه.

كما غستثنى القرار الباعة المتجولون للمواد الغذائية يمسح لهم بممارسة نشاطهم بالتداول حسب الأحياء وتفادي أي اكتظاظ.

منع تنقل سيارات الاجرة عبر كامل التراب الوطني، وكل مخالف تسحب منه رخصة ولن تسلم له

احترام مسافة الامان الاجبارية 1متر في المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير.

انشاء لجان برئاسة ولات الجمهورية من اجل السهر على تطبيق هذه القرارات.

ولحد الان