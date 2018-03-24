رسميا.. الحكومة تقرر رفع التجميد عن المنكهات الغدائية

قرار الوزارة جاء لتفادي ندرة المشروبات الغازية والعصائر خلال رمضان

الوزارة تبحث طرق رفع إنتاج المنكهات من قبل المؤسسات الوطنية

تحضّر وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة النقص الحاد والندرة المسجلة في المنكهات الغذائية التي تدخل في صناعة المشروبات الغازية والعصائر وعدد كبير من المواد الغذائية.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالملف، فإنه وعقب التقارير التي رفعها منتجو المشروبات الغازية والعصائر وباقي الصناعات الغدائية التحويلية لمصالح وزارة التجارة، والتي تؤكد تراجعا حادا في مخزون المنكهات على مستوى هذه المصانع، فضلا عن عدم قدرة المنتجين المحليين للمنكهات على الاستجابة لطلبات السوق، فإن الوزارة قد قررت إعادة النظر في قرار وقف الاستيراد الكلي لهذه المنكهات إلى غاية إيجاد حل نهائي مستقبلا.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع على مستوى مصالح وزارة التجارة لدراسة الإجراءات الخاصة بعملية رفع الاستيراد ولو جزئيا على المنكهات الغذائية الموجهة للصناعات التحويلية الغذائية، على رأسها المشروبات الغازية والعصائر، وهذا لتلبية الطلب المتزايد عليها، خاصة خلال الفترة المقبلة والتي تتزامن مع شهر رمضان، أين يكثر الطلب على المشروبات الغازية والعصائر والمواد الغذائية التي تدخل في عملية إنتاجها المنكهات.

تجدر الإشارة إلى أن «النهار» كانت قد نشرت، مطلع الأسبوع المنصرم، مقالا يكشف عن ندرة المنكهات الغذائية في السوق الوطنية، خاصة على مستوى مصانع المشروبات، أين كشف رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين عن ندرة كبيرة واضطراب حاد في توزيع وتوفير المشروبات الغازية والعصائر، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق مع قدوم شهر رمضان المقبل، وهذا بسبب ندرة المواد الأولية التي تندرج في تصنيع هذه المشروبات، على غرار المنكهات، وتراجع مخزونها على مستوى المصانع بعد قرار الحكومة وقف استيرادها مند أشهر.