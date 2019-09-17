رسميا.. الخضر في مواجهة كولومبيا ومنتخب إفريقي في هذا التاريخ

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
رسميا.. الخضر في مواجهة كولومبيا ومنتخب إفريقي في هذا التاريخ
بقلم حكيم شق الطين

سيقوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بدخول معسكر تدريبي إعدادي إبتداءً من 7 أكتوبر بالمركز التقني بسيدي موسى الجزائر العاصمة.

وتدخل هذه التحضيرات لبطل إفريقيا تحضيرا للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، وكذا تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.
وسيجري الخضر خلال هذا المعسكر مبارتين وديتين الأولى في 10 أكتوبر على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، مع منتخب إفريقي سيعرف لاحقا.
في حين ستكون المباراة الثانية للأفناك مع منتخب كولومبيا بمدينة ليل الفرنسية في 15 أكتوبر الداخل، وهذا ضمن مباريات أسبوع الفيفا .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701315

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com