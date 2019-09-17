رسميا.. الخضر لن يواجهوا البرازيل شهر أكتوبر المقبل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن المواجهات الودية التي سيجريها شهر أكتوبر المقبل أين سيواجه السنغال ونيجيريا على التوالي.

وبالتالي فإن المنتخب الجزائري لن يواجه البرازيل الشهر المقبل مثلما كان مرشحا.

يذكر أن الصحف الكولومبية أجمعت أن هناك إتفاق مع المنتخب الجزائري من أجل خوض مباراة ودية شهر أكتوبر في مدينة ليل الفرنسية.