رسميا.. الخضر يبلغون مُلحق المونديال بشق الأنفس

بلغ المُنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم الثلاثاء المُلحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس.

التأهل الى المُباراة الفاصلة جاء بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة ال37.

سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة ال67 ليصل لهدفه ال19 بقميص المنتخب الوطني قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة ال83.

المواجهة تدخل لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.