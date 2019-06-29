رسميا.. الخضر يتجنبون عملاقي إفريقيا في ثُمن النهائي

ضمن المنتخب الوطني تفادي مُلاقاة عملاقين من القارة السمراء، خلال الدور ثُمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2019 المُقامة بمصر.

وتمكن “الخضر” بفضل فوزهم الأخير على حساب السنغال من ترسيم مركزهم الأول في المجموعة، مما يعني عدم مُلاقاة “مصر” و”نيجيريا”.

وتأتي هذه الخُطوة إيجابية بالنسبة لأشبال جمال بلماضي، بإعتبار أن مُلاقاة أصحاب الأرض والجمهور لن يكون بالهين في أي دور.

كما أن تفادي “النسور الممتازة” أمر إيجابي أيضا، خاصة وأنهم وتاريخيا من المنتخبات التي يجد مُحاربو الصحراء صعوبة في تجاوزها.