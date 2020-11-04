رسميا.. الخضر يتعرفون على برنامج بطولة “لوناف” المؤهلة للكان

أعلن أمسية اليوم الأربعاء الاتحاد التونسي لكرة القدم عن برنامج بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.

الاتحاد التونسي ينظم البطولة بالتعاون مع اتحاد شمال إفريقيا في الفترة من 13 إلى 28 ديسمبر بمشاركة تونس ومصر والمغرب والجزائر.

البطولة التي تم تأجيلها في وقت سابق سيتأهل منها منتخبين لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 لأقل من 20 سنة المقررة بموريتانيا.

البرنامج الكامل:

-الجولة الأولى: يوم 15 ديسمبر 2020.

-الجولة الثانية: يوم 18 ديسمبر 2020.

-الجولة الثالثة: يوم 21 ديسمبر 2020.

-الجولة الرابعة: يوم 24 ديسمبر 2020.

-الجولة الخامسة: يوم 27 ديسمبر 2020.