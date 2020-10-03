رسميا.. الخضر يضمنون خدمات لاعب رفض ريال مدريد وبرشلونة!

ضمن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، رسميا، خدمات لاعب صاعد جديد، لتدعيم صفوف الخضر، متمثلا في زرقان الناشط في بوردو.

وكشف البالغ من العمر 21 عاما، بأنه تلقى دعوة رسمية من جمال بلماضي، للتواجد مع المنتخب الوطني، خلال التربص القادم.

يُشار بأن متوسط ميدان “لي جيروندان”، يمتلك مؤهلات كبيرة، وكان قريبا من التوقيع للعملاقين برشلونة وريال مدريد منذ سنوات مضت.

وصرّح زرقان لـ”بين إن سبورتس” قائلا :”لقد تواجدت في مركز تكوين ريال مدريد، وزيدان هو من طلبني بصفة شخصية”.

وواصل :”مسؤولو الريال أرادوا أن أوقع معهم رسميا، ولكن والدي فضل أن أستمر في فرنسا الى إشعار لاحق”.

وأوضح الوافد المُستقبلي لمُحاربي الصحراء، بأنه تلقى دعوة أيضا للتواجد في برشلونة و”لاماسيا”، ولكن أسرته رفضت رحيله لأنه كان قاصرا.