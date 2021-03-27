رسميا.. الخضر يفقدون خدمات لاعب جديد أمام بوتسوانا

سيدخل الخضر مُباراتهم القادم أمام بوتسوانا، منقوصين من خدمات لاعب جديد، وهو مهدي عبيد، بسبب تعليمة الفيفا الأخيرة.

وتم تسريح متوسط الميدان، للعودة الى دُبي، بإعتبار أن الفاف إتفقت مع ناديه على السماح له بلعب مُباراة واحدة لا أكثر ولا أقل.

وبإعتبار أن نجم نانت السابق، شارك أمام زامبيا، فإن جمال بلماضي، وبقوة القانون، إضطُر للتخلي عن خدمات لاعبه أمس الجمعة.

يُشار بأن الإتحاد الجزائري، لم يقدر على منع عبيد من العودة لفريقه، نظرا لتعليمة الفيفا الأخيرة التي كانت لصالح الأندية.

وكانت هيئة جياني إنفانتينو، قد منحت الضوء الأخضر لجميع الفرق للإحتفاظ بعناصرها والتواجد في موقع قوة ضد المنتخبات.

وجاءت هذه التعليمة، تخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة من فيروس كورونا، ليدفع مُحاربو الصحراء الثمن.