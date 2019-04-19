رسميا.. “الخضر” يفقدون خدمات نجمهم الصاعد في “الكان”!

سيُحرم رسميا المنتخب الوطني من خدمات نجمه الصاعد، “سعيد بن رحمة” في “الكان2019″، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية خطورة إصابته الأخيرة.

وكشف “توماس فرانك” مُدرب “برينتفورد” بأن جناحه الطائر، لن يكون قادرا على العودة للمُنافسة، خلال الأسابيع المُتبقية من الموسم الجاري.

ويأتي هذا الخبر صادما بالنسبة للمُتألق هذا في “التشامبين تشيب” بتسجيله لـ10 أهداف وتقديمه لـ14 تمريرة حاسمة، من جميع النواحي.

وكان خريج مدرسة “نيس”، قد عاد لـ”الخضر” خلال التربص الأخير، وقدم مردودا مُحترما خلال الفوز الودي أمام “تونس” بملعب “تشاكر”.