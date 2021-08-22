رسميا.. الخضر يفقدون هذا اللاعب أمام جيبوتي وبوركينافاسو

يتجه الخضر، وبنسبة كبيرة لإفتقاد واحد من أبرز لاعبيهم أياما فقط قبل موعد إفتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي ستعرف إستقباله لجيبوتي في الثاني من سبتمبر القادم، وسفرهم الى بوركينافاسو في السابع من ذات الشهر. وتؤكد المعطيات بأن جمال بلماضي لن يكون قادرا على المُتألق الموسم الماضي فريد بولاية بسبب الإصابة.

وكشف مدرب نادي ماتز، فريديريك أنتونيتي، بأن متوسط ميدانه غير قادر حاليا على الإستئناف مع زملائه بسبب مُعاناته من مُشكل عضلي، وصرّح قائلا في هذا الشأن :”فريد لن يكون قادرا على التمرن سوى بعد عشرة أيام”.

ولن يكون محارب الصحراء، قادرا على اللحاق بتربص محاربي الصحراء، بشكل رسمي لأن فترة نقاهته ستجعله غير قادر على إسترجاع لياقته في الوقت المُناسب، وهو الذي لم يُشارك في أي لقاء رسمي منذ بداية الموسم الجاري.