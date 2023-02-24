رسميا.. الخضر يواجهون النيجر يوم 23 مارس بـ “نيلسون مانديلا”

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها اليوم أن المنتخب الوطني سيواجه النيجر رسميا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وقالت أن المباراة ستجري يوم 23 مارس القادم بداية من 22:00 سا برسم الجولة الثالثة لتصفيات كأس امم افريقيا 2023.

كما أكّدت أن المباراة سيديرها الحكم السوداني محمود علي محمود اسماعيل إلى جانب محمد عبد اله ابراهيم مساعد أول وعمر حامد محمد أحمد مساعد ثاني.

كما سيكون الصديق محمد الطريق حكما رابعا.

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