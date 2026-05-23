رسميا.. “الخضر” يواجهون بوليفيا في ثاني اختبار قبل المونديال

سيكون المنتخب الوطني على موعد مع مواجهة نظيره البوليفي، شهر جوان المقبل، قبل أسبوع من دخوله غمار نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت “الفاف” قد رسمت في وقت سابق، مواجهة منتخب هولندا بمدينة “روتردام” في أول اختبار ودي، وذلك يوم الـ 3 جوان الداخل، كما أكدت برمجة ودية أخرى في الـ 10 من نفس الشهر. أمام منتخب لم يتأهل إلى المونديال.

قبل أن تكشف أمس الاتحادية، على هامش اجتماع مكتبها الفدرالي، أن المنتخب الوطني، سيلاقي بوليفيا، وذلك بمدينة “كانساس” سيتي الأمريكية.

وجاء اختيار بوليفيا، بالنظر إلى تشابه طريقة لعبها مع منتخب الأرجنتين. منافس “الخضر” في افتتاح المونديال، ما يسمح للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. بالوقوف على جاهزية لاعبيه أمام مدرسة كروية لاتينية عريقة.